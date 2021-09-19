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    Артур Западня - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Артур
    Отчество Владимирович
    Фамилия Западня
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июня 1990 (32 года)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 11 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    04.12.2021 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:1 Колос (Ковалевка)
    22.11.2021 1' -90' Верес (Ривне) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    45'
    05.11.2021 1' -90' Александрия (Александрия) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    31.10.2021 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:6 Заря (Луганск)
    22.10.2021 1' -78' Металлист 1925 (Харьков) 4:0 Ингулец (Петрово)
    64'
    16.10.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    32'
    03.10.2021 1' -90' Металлист 1925 (Харьков) 1:0 Минай (Минай)
    26.09.2021 40' -90' Десна (Чернигов) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    19.09.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    11.09.2021 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:2 Динамо (Киев)
    28.08.2021 1' -88' Металлист 1925 (Харьков) 1:2 Днепр-1 (Днепр)
    20.08.2021 1' -84' Ворскла (Полтава) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    13.08.2021 1' -89' Шахтер (Донецк) 2:0 Металлист 1925 (Харьков)
    16'
    06.08.2021 1' -89' Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Черноморец (Одесса)
    30.07.2021 1' -89' Колос (Ковалевка) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
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