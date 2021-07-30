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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Харьков
Колос - Харьков: обзор матча 30 июля 2021
Колос
30.07.2021, пятница, 21:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Харьков
72'
Д. Костышин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Харьков
Желтая карточка
N. Sitchinava
90'
+3
Желтая карточка
М. Данфа
84'
Замена
М. Данфа
️️️️
Д. Костышин
81'
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
81'
ГОЛ! 1:0!
Д. Костышин
Пас отдал
О. Ильин
72'
Замена
N. Sitchinava
️️️️
В. Лысенко
72'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
71'
69'
Желтая карточка
Е. Ткачук
Желтая карточка
Д. Костышин
68'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Колос - Харьков
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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