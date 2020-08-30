|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.11.2020
|90' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|5:1
|Акрон (Тольятти)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|04.10.2020
|90' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|05.09.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|30.08.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|59'
|22.08.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|28'
|16.08.2020
|1' -74'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|51'
|12.08.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|01.08.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)