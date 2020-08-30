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    Евгений Дудиков - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Дудиков
    Состав Без клуба
    Родной город Саратов
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1987 (35 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Торпедо (Москва)
    07.11.2020 90' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Акрон (Тольятти)
    01.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    28.10.2020 Был в запасе Алания (Владикавказ) 5:1 Акрон (Тольятти)
    24.10.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    04.10.2020 90' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Чертаново (Москва)
    13.09.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Чайка (Песчанокопское)
    09.09.2020 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Акрон (Тольятти)
    05.09.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:1 Велес (Москва)
    30.08.2020 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Акрон (Тольятти)
    59'
    22.08.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    28'
    16.08.2020 1' -74' Спартак-2 (Москва) 1:0 Акрон (Тольятти)
    51'
    12.08.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 2:1 Шинник (Ярославль)
    01.08.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
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