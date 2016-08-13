|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2016
|1' -23'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|08.10.2016
|73' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|26.09.2016
|74' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|90'
|17.09.2016
|78' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|03.09.2016
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:2
|Динамо (Москва)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|21.08.2016
|73' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.08.2016
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|13.08.2016
|81' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|06.08.2016
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|83'
|31.07.2016
|55' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|27.07.2016
|66' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|23.07.2016
|65' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|16.07.2016
|84' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|11.07.2016
|79' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)