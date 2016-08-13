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    Илья Спицын - статистика

    Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Спицын
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2016 1' -23' Тамбов (Тамбов) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    08.10.2016 73' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Тамбов (Тамбов)
    26.09.2016 74' -90' Волгарь (Астрахань) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    90'
    17.09.2016 78' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    10.09.2016 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    03.09.2016 1' -90' Тамбов (Тамбов) 1:2 Динамо (Москва)
    28.08.2016 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    21.08.2016 73' -90' Тамбов (Тамбов) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    17.08.2016 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    13.08.2016 81' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Сокол (Саратов)
    06.08.2016 1' -90' Факел (Воронеж) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    83'
    31.07.2016 55' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    27.07.2016 66' -90' Мордовия (Саранск) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    23.07.2016 65' -90' Тамбов (Тамбов) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    16.07.2016 84' -90' Химки (Химки) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    11.07.2016 79' -90' Тамбов (Тамбов) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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