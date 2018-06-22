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Зенит
Роман Вега
Новости
€ 4 млн
Роман Вега - новости
Зенит
1 января 2004 (22)
#66 | Защитник
177 см
Аргентина
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Трансферы
Игрок «Зенита» постеснялся сфотографироваться с Месси: «Я даже не мог посмотреть ему в глаза»
Вчера, 22:00
3
Семак перечислил игроков «Зенита», которые вернутся прямо перед матчем с «Краснодаром»
5 октября
Орлов оценил международную славу «Зенита»
1 октября
22
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
1 октября
5
Горшков – о периоде в «Зените»: «До моего прихода Дугласа и Вегу не вызывали в сборные»
19 сентября
1
Реакция Семака на вызов зенитовца в сборную Аргентины
19 сентября
2
Защитник «Зенита» прокомментировал вызов в сборную Аргентины
17 сентября
2
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
16 сентября
1
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Алип пробил голову другому игроку «Зенита»
19 августа
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Перечислены игроки «Зенита», от которых нужно избавиться
22 июня
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Вега из «Зенита» честно ответил, жалеет ли о переезде в Россию
27 апреля
2
Защитник «Зенита» может уйти в аренду в другой чемпионат
26 марта
9
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
21 февраля
17
«Зенит» может отпустить легионера, купленного 7,5 месяцев назад
16 февраля
12
На защитника «Зенита» появились новые претенденты
2025.12.13 10:05
1
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
2025.12.04 21:13
2
Семак высказался о будущем Веги и Жерсона в «Зените»
2025.12.04 13:30
Защитник «Зенита» готов покинуть клуб
2025.12.04 10:42
5
«Ривер Плейт» хочет подписать двух футболистов «Зенита»
2025.11.28 00:36
4
Игрока «Зенита» хотят переманить в Аргентину
2025.11.19 19:44
1
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Символическая сборная группового этапа Пути РПЛ Кубка России
2025.10.27 20:44
1
Зенитовец Вега – о матче со «Сьоном»: «Это просто безумие!»
2025.09.07 12:09
2
Зенитовец Вега – о голе «Сьону»: «Самый красивый в карьере»
2025.09.07 10:23
Зенитовец Вега описал матч со «Сьоном» одним прилагательным
2025.09.07 08:55
Вега сравнил инфраструктуру «Зенита» и «Барселоны»
2025.08.02 14:14
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Новичок «Зенита» объяснил, почему не смог закрепиться в «Барселоне»
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Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги
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Семак поделился впечатлениями от Веги
2025.07.16 11:44
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Корнеев оценил перспективы Соболева и Веги в «Зените»
2025.07.08 09:08
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