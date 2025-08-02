Вега сравнил инфраструктуру «Зенита» и «Барселоны»

Летний новичок «Зенита» Роман Вега высказался об инфраструктуре петербургского клуба.

- По правде говоря, больше всего меня сразу поразила красота города, а также инфраструктура на базе и на «Газпром Арене».

На мировом уровне, думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно.

Ну а спортивная зона для детей футболистов – ​это просто топ!

- Можно ли сравнить все это с «Барселоной»?

- Да, к счастью, у меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен – ​у «Зенита» нет поводов для зависти.

Оба клуба имеют совершенную инфраструктуру, поэтому «Зенит» и произвел на меня большое впечатление.