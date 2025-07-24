Новичок «Зенита» Вега поделился впечатлениями от Петербурга

Роман Вега, защитник «Зенита», поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

«Меня поразил Петербург своей красотой. Конечно, я чего-то подобного ожидал, потому что перед тем, как приехать, изучил виды города, фотографии. Но реальность оказалась куда более красивой и яркой. Чувствую себя здесь в безопасности, мне, моей жене и ребенку здесь очень спокойно.

Мне кажется, по сравнению с Аргентиной, тут ритм жизни более спокойный, нежели тот, к которому мы привыкли в Буэнос-Айресе, в других городах. Поэтому уверен, что здесь нас ждет прекрасная жизнь. Очень рады тому, что мы здесь!» – сказал Вега.