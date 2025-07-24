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  • Новичок «Зенита» Вега поделился впечатлениями от Петербурга

Новичок «Зенита» Вега поделился впечатлениями от Петербурга

Сегодня, 16:47
2

Роман Вега, защитник «Зенита», поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

«Меня поразил Петербург своей красотой. Конечно, я чего-то подобного ожидал, потому что перед тем, как приехать, изучил виды города, фотографии. Но реальность оказалась куда более красивой и яркой. Чувствую себя здесь в безопасности, мне, моей жене и ребенку здесь очень спокойно.

Мне кажется, по сравнению с Аргентиной, тут ритм жизни более спокойный, нежели тот, к которому мы привыкли в Буэнос-Айресе, в других городах. Поэтому уверен, что здесь нас ждет прекрасная жизнь. Очень рады тому, что мы здесь!» – сказал Вега.

  • Этим летом «Зенит» приобрел Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.
  • 21-летний аргентинец подписал контракт с петербургским клубом до 30 июня 2030 года.
  • «Зенит» в ближайшем туре сыграет с «Рубином» (27 июля).

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит Вега Роман
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Комментарии (2)
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FFR
1753367776
Почти все латиносы в начале говорили примерно так же...
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FWSPM
1753370755
а у нас в квартире газ
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