Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1‑го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что два новборанца команды полузащитник Жерсон и защитник Роман Вега – это не все игроки, которых он хотел бы приобрести этим летом.
– Оцените готовность команды к чемпионату.
– В нормальном рабочем режиме провели подготовку. Сложности всегда есть. Кто‑то позже присоединился, – новички. Вега раньше, ему проще. Жерсон – позже. Рассчитывали в основном на футболистов, кто прошел всю предсезонку.
– Как оцените Жерсона, которого называют вторым Малкомом или Клаудиньо?
– Это не Малком и не Клаудиньо – это Жерсон. В последнее время он играл в правой зоне, нам нужен игрок в центре, на какой позиции и при какой схеме – еще предстоит решить. Пришел слишком поздно, чтобы решить сейчас.
– Вега и Жерсон – это все, кого вы хотели приобрести?
– Нет, это не все.
- Этим летом «Зенит» приобрел 28-летнего полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро и 21-летнего защитника Романа Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.
- Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет в Санкт‑Петербурге 20 июля и начнется в 18:00 мск.