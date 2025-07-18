Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1‑го тура РПЛ с «Ростовом» сказал, что два новборанца команды полузащитник Жерсон и защитник Роман Вега – это не все игроки, которых он хотел бы приобрести этим летом.

– Оцените готовность команды к чемпионату.

– В нормальном рабочем режиме провели подготовку. Сложности всегда есть. Кто‑то позже присоединился, – новички. Вега раньше, ему проще. Жерсон – позже. Рассчитывали в основном на футболистов, кто прошел всю предсезонку.

– Как оцените Жерсона, которого называют вторым Малкомом или Клаудиньо?

– Это не Малком и не Клаудиньо – это Жерсон. В последнее время он играл в правой зоне, нам нужен игрок в центре, на какой позиции и при какой схеме – еще предстоит решить. Пришел слишком поздно, чтобы решить сейчас.

– Вега и Жерсон – это все, кого вы хотели приобрести?

– Нет, это не все.