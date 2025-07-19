Новичок «Зенита» объяснил, почему не смог закрепиться в «Барселоне»

Защитник «Зенита» Роман Вега рассказал, как выступал за «Барселону». В сезоне-2022/23 он играл за вторую команду каталонцев.

– В «Барселоне» сбылась мечта потренироваться и поиграть вместе с Жорди Альбой?

– Да. Он был моим кумиром, потому что играл с Месси да еще и на моей позиции. На месте удивило, насколько он потрясающий футболист и человек.

– В чем это выражалось?

– От него тоже было очень много советов и теплых слов. Жорди говорил: Роман, здесь лучше вот так сделать, а здесь – вот так. Я очень многое от него черпал и впитывал. Скажу еще раз: был очень приятно удивлен тем, насколько в нем сочетаются великий футболист и замечательный человек.

– Там же в «Барсе» вы пересеклись с Ламином Ямалем. Уже тогда было понятно, что это восходящая звезда?

– Тогда он все же тренировался в команде более младшего возраста. Но, конечно, уже тогда действительно было видно, насколько он одаренный и талантливый. Поэтому сейчас абсолютно заслуженно находится там, где находится.

– Пишут, что у вас не получилось закрепиться в «Барсе» из‑за адаптации. Насколько это правда?

– Могу сказать, что в таком возрасте действительно было непросто оказаться одному в другой стране без семьи. Это наложило определенный отпечаток. В итоге пришлось вернуться домой. Но я очень высоко и положительно оцениваю этот опыт и это время. Они оказались весьма полезными. Об этом говорит и тот факт, что когда вновь оказался в Аргентине, практически сразу попал в основу «Хуниорс», играл почти во всех матчах.