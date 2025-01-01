Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Вега - статистика

Зенит
1 января 2004 (21)
#66 | Защитник
177 см
Аргентина
Статистика Новости
Главные новости
Сергеев стал игроком «Динамо»
20:45
У «Реала» осталась одна трансферная цель на лето
20:20
Украина пригрозила Чили из-за согласия сыграть со сборной России
20:00
5
«Барселона», «Челси» и еще три клуба оштрафованы УЕФА
19:50
Раскрыт игровой номер Сергеева в «Динамо»
19:40
«Манчестер Юнайтед» отобрал 10-й номер у Рэшфорда
19:00
5
Экс-капитан «Ливерпуля» расплакался, почтив память Жоты возле «Энфилда»
18:41
1
Петржела: «Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его»
18:32
4
«Спартак» сделал запрос по экс-полузащитнику сборной Португалии
18:18
4
Пять игроков проинформировали «Манчестер Юнайтед» о желании уйти
17:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 