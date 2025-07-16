Семак поделился впечатлениями от Веги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранце команды левом защитнике Романе Веге.

– Насколько вы в целом довольны результатами работы на летних тренировочных сборах?

– Я думаю, мы хорошо поработали и подходим к сезону в нормальном рабочем состоянии. Всe, что планировали, всe получилось сделать, сыграли достаточное количество товарищеских матчей. В принципе, проделали ту работу, которой, на наш взгляд, должно хватить для начала чемпионата.

– Как вы оцените успехи новичка Романа Веги? Успел ли он уже полноценно адаптироваться к новым для себя условиям?

– Посмотрим. Полноценно – конечно же, нет. Он привыкает, адаптируется к партнерам, к команде. В первом матче с «Войводиной» он сыграл немного лучше – достаточно интенсивно, он достаточно хорошо работает с мячом.

Конечно, ему потребуется время, но уже видно, что это игрок качественный. Конечно, он будет прогрессировать и будет больше адаптироваться с каждой игрой.