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Семак поделился впечатлениями от Веги

Сегодня, 11:44
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новобранце команды левом защитнике Романе Веге.

– Насколько вы в целом довольны результатами работы на летних тренировочных сборах?

– Я думаю, мы хорошо поработали и подходим к сезону в нормальном рабочем состоянии. Всe, что планировали, всe получилось сделать, сыграли достаточное количество товарищеских матчей. В принципе, проделали ту работу, которой, на наш взгляд, должно хватить для начала чемпионата.

– Как вы оцените успехи новичка Романа Веги? Успел ли он уже полноценно адаптироваться к новым для себя условиям?

– Посмотрим. Полноценно – конечно же, нет. Он привыкает, адаптируется к партнерам, к команде. В первом матче с «Войводиной» он сыграл немного лучше – достаточно интенсивно, он достаточно хорошо работает с мячом.

Конечно, ему потребуется время, но уже видно, что это игрок качественный. Конечно, он будет прогрессировать и будет больше адаптироваться с каждой игрой.

  • Этим летом «Зенит» приобрел Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.
  • 21-летний аргентинец подписал контракт с петербургским клубом до 30 июня 2030 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вега Роман Семак Сергей
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Комментарии (2)
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Cleaner
1752657565
Судя по словам Семака, этот Роман Вега ВООБЩЕ НИКАКОЙ.
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Литейный 4 (returned)
1752658029
Пара игр и левый фланг обороны будет закрыт. Гыгыгы
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