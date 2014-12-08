Игор Лоло - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Лоло
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Лоло
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|15.05.2015
|1' -94'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|09.04.2015
|1' -94'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Уфа (Уфа)
|05.04.2015
|1' -93'
|Урал (Екатеринбург)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|21.03.2015
|1' -94'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.03.2015
|1' -73'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|08.12.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|22.11.2014
|1' -54'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.11.2014
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.10.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2014
|1' -82'
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)