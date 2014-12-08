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    Игор Лоло - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Игор
    Фамилия Лоло
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июля 1982 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 ЦСКА (Москва)
    24.05.2015 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    15.05.2015 1' -94' Мордовия (Саранск) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    10.05.2015 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.05.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Ахмат (Грозный)
    09.04.2015 1' -94' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Уфа (Уфа)
    05.04.2015 1' -93' Урал (Екатеринбург) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    21.03.2015 1' -94' Рубин (Казань) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.03.2015 1' -73' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    08.12.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Арсенал (Тула)
    22.11.2014 1' -54' Торпедо (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.11.2014 1' -90' Уфа (Уфа) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    31.10.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    25.10.2014 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.10.2014 1' -82' Арсенал (Тула) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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