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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ростов
Арсенал - Ростов: обзор матча 19 октября 2014
Арсенал
19.10.2014, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
56'
А. Малоян
33'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ростов
82'
Замена
Х. Милич
️️️️
И. Лоло
Замена
М. Вотинов
️️️️
В. Рыжков
74'
71'
Желтая карточка
А. Бухаров
64'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 1:1!
А. Малоян
Пас отдал
В. Рыжков
56'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Базанов
46'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
И. Лозенков
46'
38'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
И. Лозенков
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Желтая карточка
В. Рыжков
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
8
Лукаш Тесак
ЛП
21
Александр Зотов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
0
Артур Малоян
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
4-2-3-1
1
Филимонов
18
Сухарев
23
Калешин
14
Лозенков
22
Ершов
21
Зотов
18
Кашчелан
8
Тесак
28
Рыжков
0
Малоян
11
Базанов
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
0
Дьяков
15
Баштуш
26
Бордачев
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Калачев
8
Канга
10
Григорьев
11
Бухаров
14
Лозенков
27
Игнатьев
27
Игнатьев
14
Лозенков
11
Базанов
10
Кузнецов
10
Кузнецов
11
Базанов
28
Рыжков
45
Вотинов
45
Вотинов
28
Рыжков
5
Лоло
19
Милич
19
Милич
5
Лоло
8
Канга
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Канга
Остались в запасе
Арсенал
Ростов
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
23
Неманья Николич
ЦФ
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
30
Максим Кликин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Арсенал - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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