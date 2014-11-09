Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 09 ноября 2014
Уфа
09.11.2014, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
Д. Торбинский
90'
+1
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
А. Засеев
85'
79'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Килин
️️️️
В. Галиулин
73'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
67'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
М. Семакин
64'
60'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
К. Гуелор Канга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
14
Максим Семакин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
29
Иван Пауревич
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Горо
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-4-1
1
Юрченко
33
Сухов
14
Семакин
13
Верховцов
44
Тишкин
13
Засеев
10
Марсиньо
29
Пауревич
5
Фримпонг
21
Галиулин
99
Ханджич
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
6
Торбинский
8
Гацкан
2
Горо
8
Канга
10
Григорьев
7
Полоз
14
Семакин
70
Сафрониди
70
Сафрониди
14
Семакин
21
Галиулин
18
Килин
18
Килин
21
Галиулин
8
Канга
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Канга
7
Полоз
86
Ю
86
Ю
7
Полоз
Остались в запасе
Уфа
Ростов
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
16
Сергей Веремко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Уфа - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Уфа
Ростов
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 12:50
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
Вчера, 12:13
5
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 12:50
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
Вчера, 12:13
5
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+