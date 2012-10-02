|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|8
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.03.2013
|1' -62'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Томь (Томск)
|18.03.2013
|89' -90'
|Томь (Томск)
|4:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|20.11.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|12.11.2012
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:3
|Томь (Томск)
|58'
|06.11.2012
|90' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Химки (Химки)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Томь (Томск)
|26.10.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|22.10.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:0
|Салют (Белгород)
|15.10.2012
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Томь (Томск)
|02.10.2012
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Томь (Томск)
|21.09.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.08.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|30.07.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:2
|Томь (Томск)
|84'
|23.07.2012
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|75'
|17.07.2012
|1' -66'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Томь (Томск)
|13'
|09.07.2012
|1' -79'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Томь (Томск)