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Виктор Строев
Статистика
Виктор Строев - статистика
Завершил карьеру
16 января 1987 (39)
#26 | Защитник
178 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
8
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Шинник
2 : 1
25.03.2013
Томь
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Томь
4 : 3
18.03.2013
Нефтехимик
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
0 : 0
20.11.2012
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1 : 3
12.11.2012
Томь
1' - 90'
58'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
3 : 2
06.11.2012
Химки
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 2
31.10.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
2 : 1
26.10.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
2 : 0
22.10.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 1
15.10.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
02.10.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Томь
2 : 2
21.09.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
2 : 2
06.08.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
1 : 2
30.07.2012
Томь
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 0
23.07.2012
Cибирь
1' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сочи
1 : 3
17.07.2012
Томь
1' - 66'
13'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ротор
1 : 0
09.07.2012
Томь
1' - 79'
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