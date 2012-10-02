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    Виктор Строев - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Виктор
    Отчество Викторович
    Фамилия Строев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР "Кристалл" (Воронеж)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 8 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.03.2013 1' -62' Шинник (Ярославль) 2:1 Томь (Томск)
    18.03.2013 89' -90' Томь (Томск) 4:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    20.11.2012 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Уфа (Уфа)
    12.11.2012 1' -90' Балтика (Калининград) 1:3 Томь (Томск)
    58'
    06.11.2012 90' -90' Томь (Томск) 3:2 Химки (Химки)
    31.10.2012 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:2 Томь (Томск)
    26.10.2012 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Сочи (Сочи)
    22.10.2012 Был в запасе Томь (Томск) 2:0 Салют (Белгород)
    15.10.2012 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:1 Томь (Томск)
    02.10.2012 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Томь (Томск)
    21.09.2012 Был в запасе Томь (Томск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.08.2012 Был в запасе Томь (Томск) 2:2 Балтика (Калининград)
    30.07.2012 1' -90' Химки (Химки) 1:2 Томь (Томск)
    84'
    23.07.2012 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    75'
    17.07.2012 1' -66' Сочи (Сочи) 1:3 Томь (Томск)
    13'
    09.07.2012 1' -79' Ротор (Волгоград) 1:0 Томь (Томск)
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