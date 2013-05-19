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Фабио Скьякка
Статистика
Фабио Скьякка - статистика
Завершил карьеру
16 мая 1989 (37)
#18 | Полузащитник
182 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
2 : 2
19.05.2013
Катания
49' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
1 : 0
10.03.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2 : 3
03.03.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
30.09.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
2 : 1
26.09.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
23.09.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
2 : 0
16.09.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
3 : 2
02.09.2012
Дженоа
87' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 2
26.08.2012
Катания
86' - 90'
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