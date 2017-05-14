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Алли Ндри
Статистика
Алли Ндри - статистика
Завершил карьеру
12 января 1984 (42), Бинжервиль
#2 | Защитник
180 см | 76 кг
Кот-д'Ивуар
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Россия. ФНЛ 2016/2017
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Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
1 : 0
14.05.2017
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
4 : 2
10.05.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
1 : 0
17.04.2017
Шинник
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
0 : 1
12.04.2017
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тамбов
0 : 1
13.03.2017
Шинник
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
1 : 2
26.11.2016
Шинник
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
19.11.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
13.11.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Зенит-2
1 : 1
05.11.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
2 : 3
30.10.2016
Динамо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
1 : 3
22.10.2016
Шинник
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Шинник
0 : 0
15.10.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2016
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 2
26.09.2016
Факел
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Балтика
1 : 0
11.07.2016
Шинник
1' - 15'
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