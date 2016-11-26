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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Шинник
Спартак-2 - Шинник: обзор матча 26 ноября 2016
Спартак-2
26.11.2016, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
66'
В. Пантелеев
1'
Э. Низамутдинов
49'
А. Митасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Шинник
90'
+1
Замена
А. Айрапетян
️️️️
М. Лаук
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Лихачев
90'
+1
89'
Замена
А. Ндри
️️️️
В. Ослоновский
67'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
А. Митасов
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Федчук
67'
ГОЛ! 1:2!
В. Пантелеев
66'
58'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Земсков
57'
Желтая карточка
Е. Ятченко
Замена
В. Пантелеев
️️️️
З. Бакаев
57'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
50'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Митасов
Замена
И. Синодзука
️️️️
К. Савичев
46'
15'
Желтая карточка
П. Евсеев
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Артур Мугинов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
3-4-1-2
47
Филиппов
96
Лихачев
22
Хомуха
4
Савичев
2
Шанбиев
8
Самсонов
99
Гулиев
52
Леонтьев
77
Бакаев
77
Мелкадзе
10
Федчук
4-1-3-2
16
Яшин
97
Ятченко
15
Цховребов
24
Гоцук
5
Евсеев
17
Царикаев
37
Сиротов
9
Митасов
52
Нетфуллин
81
Низамутдинов
8
Земсков
4
Савичев
70
Синодзука
70
Синодзука
4
Савичев
96
Лихачев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
96
Лихачев
77
Бакаев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
77
Бакаев
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
Лаук
13
Айрапетян
13
Айрапетян
Лаук
9
Митасов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
9
Митасов
8
Земсков
10
Лаук
10
Лаук
8
Земсков
Ослоновский
2
Ндри
2
Ндри
Ослоновский
Остались в запасе
Спартак-2
Шинник
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
17
Артур Мугинов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артур Мугинов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Спартак-2 - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
академии "Спартак"
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