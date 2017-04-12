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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Кубань (ЛФЛ)
Шинник - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 12 апреля 2017
Шинник
12.04.2017, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
86'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Кубань (ЛФЛ)
Красная карточка
П. Евсеев
90'
+1
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
89'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Гогниев
83'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
В. Обухов
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Белов
82'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Дзахов
72'
Желтая карточка
Д. Дзахов
65'
Замена
Д. Белов
️️️️
И. Подоляк
62'
45'
+1
Желтая карточка
А. Байрыев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
95
Дмитрий Белов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
3-1-3-1-2
16
Яшин
5
Евсеев
24
Гоцук
97
Ятченко
17
Царикаев
52
Нетфуллин
71
Дзахов
7
Никитинский
28
Султонов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
4-1-3-2
99
Дюпин
13
Марков
28
Байрыев
26
Бендзь
8
Бугаев
8
Якуба
19
Гай
7
Маляров
34
Алейник
2
Гогниев
13
Обухов
Белов
10
Лаук
10
Лаук
Белов
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
71
Дзахов
79
Троянов
79
Троянов
71
Дзахов
20
Подоляк
95
Белов
95
Белов
20
Подоляк
13
Обухов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
13
Обухов
Остались в запасе
Шинник
Кубань (ЛФЛ)
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
89
Владислав Тюфяков
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
89
Владислав Тюфяков
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Кубань (ЛФЛ)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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