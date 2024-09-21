Илья Шевцов - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Шевцов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Шевцов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.12.2024
|69' - 90'
|Заря
|2:1
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|81'
|07.12.2024
|87' - 90'
|Черноморец
|1:3
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|4
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2024
|69' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|81'
|07.12.2024
|87' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|23.11.2024
|77' -90'
|Динамо К (Киев)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|08.11.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|20.10.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Верес (Ровно)
|04.10.2024
|85' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|87' 88'
|21.09.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Карпаты (Львов)