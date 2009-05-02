Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Салеев - статистика

    #69 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Салеев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1990 (33 года)
    Рост 177
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 15 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2009 58' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    08.08.2009 1' -69' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Химки (мол) (Химки)
    31' 69'
    01.08.2009 60' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.07.2009 69' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    17.07.2009 Был в запасе Раменское (Раменское ) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.07.2009 46' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    12.06.2009 66' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.05.2009 72' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.05.2009 46' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.05.2009 26' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.04.2009 1' -76' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.04.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    21'
    10.04.2009 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.04.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.03.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    13.03.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22'
    • Читайте нас: 
    11