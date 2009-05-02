|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|15
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2009
|58' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.08.2009
|1' -69'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Химки (мол) (Химки)
|31' 69'
|01.08.2009
|60' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.07.2009
|69' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|17.07.2009
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.07.2009
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.06.2009
|66' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.05.2009
|72' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2009
|46' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.05.2009
|26' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.04.2009
|1' -76'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.04.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21'
|10.04.2009
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.04.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.03.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.03.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22'