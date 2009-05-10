Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ростов (мол)
Кубань (мол) - Ростов (мол): обзор матча 10 мая 2009
Кубань (мол)
10.05.2009, воскресенье, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
83'
В. Дмитренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ростов (мол)
Замена
В. Шахов
️️️️
А. Тихоновецкий
+1
Желтая карточка
П. Миненко
Желтая карточка
А. Пономарев
ГОЛ! 1:0!
В. Дмитренко
Желтая карточка
А. Хагба
Замена
А. Галстян
️️️️
А. Винников
Замена
М. Гусейнпур
️️️️
В. Кириченко
Замена
А. Хагба
️️️️
С. Чернышев
Замена
А. Карибов
️️️️
А. Хохлов
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Кучук
Желтая карточка
А. Тихоновецкий
Желтая карточка
В. Дмитренко
Замена
А. Сизинцев
️️️️
И. Лапин
Замена
М. Салеев
️️️️
А. Семка
Желтая карточка
И. Квеквескири
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
19
Алексей Степанов
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Ростов (мол)
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
14
Виталий Кириченко
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Кубань (мол)
22
Вячеслав Марикода
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
0
Артуш Галстян
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
69
Михаил Салеев
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
3-3-3-1
19
Степанов
6
Миненко
50
Лагиевка
5
Дмитренко
8
Бугаев
33
Квеквескири
5
Хохлов
30
Кучук
37
Долженко
39
Винников
10
Тихоновецкий
4-1-4-1
27
Хотеев
0
Пономарев
21
Лапин
12
Васильев
2
Лещиков
10
Матрахов
8
Чернышев
0
Живко
11
Семка
14
Кириченко
70
Гурбанов
39
Винников
0
Галстян
0
Галстян
39
Винников
5
Хохлов
22
Карибов
22
Карибов
5
Хохлов
30
Кучук
42
Кабанов
42
Кабанов
30
Кучук
10
Тихоновецкий
29
Шахов
29
Шахов
10
Тихоновецкий
8
Чернышев
37
Хагба
37
Хагба
8
Чернышев
11
Семка
69
Салеев
69
Салеев
11
Семка
14
Кириченко
99
Гусейнпур
99
Гусейнпур
14
Кириченко
21
Лапин
26
Сизинцев
26
Сизинцев
21
Лапин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ростов (мол)
55
Сергей Поминов
ЦЗ
18
Роман Половов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
55
Сергей Поминов
ЦЗ
18
Роман Половов
ЦФ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
5
Василий Мироник
ЛЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Кубань (мол) - Ростов (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Ростов (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+