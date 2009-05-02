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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Зенит (мол)
Ростов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 02 мая 2009
Ростов (мол)
02.05.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 4
Завершен
Зенит (мол)
90+1'
С. Хотеев (П)
12'
П. Игнатович
34'
П. Мочалин
45'
П. Игнатович
72'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
М. Гурбанов
+1
ГОЛ с пенальти! 1:4!
С. Хотеев
+1
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
М. Канунников
Замена
И. Чеминава
️️️️
Б. Абдулфаттах
Замена
В. Мухин
️️️️
Н. Заболотный
Замена
Е. Стариков
️️️️
П. Комолов
Замена
С. Чернышев
️️️️
М. Гусейнпур
ГОЛ! 0:4!
В. Галыш
Замена
В. Сушкин
️️️️
П. Игнатович
Замена
В. Галыш
️️️️
С. Матяш
Желтая карточка
О. Лещиков
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
А. Петров
Замена
И. Баннов
️️️️
М. Салеев
Замена
А. Хагба
️️️️
Т. Живко
ГОЛ! 0:3!
П. Игнатович
Желтая карточка
П. Комолов
ГОЛ! 0:2!
П. Мочалин
Желтая карточка
М. Гусейнпур
Замена
М. Салеев
️️️️
В. Дубовой
Замена
А. Сизинцев
️️️️
А. Скляров
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Игнатович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
0
Томислав Живко
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
69
Михаил Салеев
ЦП
2
Максим Левченко
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-3-3-1
27
Хотеев
51
Шамара
12
Васильев
43
Скляров
2
Лещиков
10
Матрахов
2
Дубовой
0
Живко
99
Гусейнпур
14
Кириченко
70
Гурбанов
4-4-2
12
Заболотный
98
Петров
0
Гребнев
5
Абдулфаттах
27
Мочалин
77
Петров
20
Комолов
23
Соснин
29
Игнатович
99
Канунников
10
Матяш
43
Скляров
26
Сизинцев
26
Сизинцев
43
Скляров
2
Дубовой
69
Салеев
69
Салеев
2
Дубовой
0
Живко
37
Хагба
37
Хагба
0
Живко
Салеев
5
Баннов
5
Баннов
Салеев
99
Гусейнпур
8
Чернышев
8
Чернышев
99
Гусейнпур
99
Канунников
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
99
Канунников
12
Заболотный
90
Мухин
90
Мухин
12
Заболотный
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
5
Чеминава
5
Абдулфаттах
77
Петров
13
Гиголаев
13
Гиголаев
77
Петров
10
Матяш
88
Галыш
88
Галыш
10
Матяш
20
Комолов
87
Стариков
87
Стариков
20
Комолов
29
Игнатович
10
Сушкин
10
Сушкин
29
Игнатович
Остались в запасе
Ростов (мол)
Зенит (мол)
2
Максим Левченко
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
2
Максим Левченко
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Ростов (мол) - Зенит (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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