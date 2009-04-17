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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 17 апреля 2009
Ростов (мол)
17.04.2009, пятница, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
47'
А. Скляров
82'
М. Гурбанов
44'
С. Политевич
72'
Д. Костяев
90+1'
Д. Костяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
+2
Замена
Е. Попков
️️️️
Н. Антонов
+1
ГОЛ! 2:3!
Д. Костяев
Замена
М. Левченко
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
М. Калмыков
️️️️
В. Кириченко
ГОЛ! 2:2!
М. Гурбанов
Замена
В. Рушницкий
️️️️
А. Салугин
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Е. Матрахов
Замена
И. Баннов
️️️️
Т. Живко
Замена
Д. Подрезов
️️️️
Р. Разделкин
ГОЛ! 1:2!
Д. Костяев
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Е. Песегов
Желтая карточка
С. Шустиков
Желтая карточка
А. Скляров
ГОЛ! 1:1!
А. Скляров
Замена
А. Соловьев
️️️️
С. Хотеев
Замена
Д. Юрченко
️️️️
А. Будаков
ГОЛ! 0:1!
С. Политевич
Желтая карточка
А. Хагба
Желтая карточка
Р. Разделкин
Желтая карточка
М. Салеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Кр. Советов (мол)
98
Александр Будаков
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Никита Антонов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
0
Михаил Кузьмин
ЦП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
2
Максим Левченко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
3-3-4
27
Хотеев
12
Васильев
37
Хагба
43
Скляров
51
Шамара
10
Матрахов
2
Лещиков
99
Гусейнпур
69
Салеев
14
Кириченко
0
Живко
3-2-3-1
98
Будаков
2
Антонов
66
Политевич
6
Шустиков
0
Ткаченко
43
Костяев
0
Кузьмин
10
Разделкин
7
Песегов
77
Салугин
14
Кириченко
0
Калмыков
0
Калмыков
14
Кириченко
10
Матрахов
70
Гурбанов
70
Гурбанов
10
Матрахов
99
Гусейнпур
2
Левченко
2
Левченко
99
Гусейнпур
0
Живко
5
Баннов
5
Баннов
0
Живко
27
Хотеев
30
Соловьев
30
Соловьев
27
Хотеев
2
Антонов
12
Попков
12
Попков
2
Антонов
77
Салугин
22
Рушницкий
22
Рушницкий
77
Салугин
10
Разделкин
0
Подрезов
0
Подрезов
10
Разделкин
98
Будаков
1
Юрченко
1
Юрченко
98
Будаков
7
Песегов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
7
Песегов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
5
Василий Мироник
ЛЗ
11
Артем Семка
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
0
Виталий Куров
ЦП
2
Андрей Редя
ЦЗ
Остались в запасе
5
Василий Мироник
ЛЗ
11
Артем Семка
ЦП
Остались в запасе
0
Виталий Куров
ЦП
2
Андрей Редя
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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