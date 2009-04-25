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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ЦСКА (мол) - Ростов (мол): обзор матча 25 апреля 2009
ЦСКА (мол)
25.04.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
4 : 1
Завершен
Ростов (мол)
24'
А. Григорьев
54'
Д. Карвальо
56'
Г. Болайи Осени
90'
Р. Жезус
35'
М. Гусейнпур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
ГОЛ! 4:1!
Р. Жезус
Замена
Е. Шеренков
️️️️
А. Кудрявцев
Замена
Е. Матрахов
️️️️
М. Салеев
Замена
Р. Жезус
️️️️
Г. Болайи Осени
Замена
М. Федоров
️️️️
А. Заболотный
Замена
М. Гурбанов
️️️️
С. Чернышев
Замена
М. Левченко
️️️️
Т. Живко
ГОЛ! 3:1!
Г. Болайи Осени
ГОЛ! 2:1!
Д. Карвальо
Замена
А. Соловьев
️️️️
С. Хотеев
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Столяренко
Замена
И. Баннов
️️️️
М. Гусейнпур
Желтая карточка
М. Гусейнпур
Желтая карточка
И. Джалилов
Желтая карточка
А. Нигматуллин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гусейнпур
ГОЛ! 1:0!
А. Григорьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Ростов (мол)
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
10
Максим Федоров
ЦП
0
Евгений Шеренков
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Илья Баннов
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
2
Максим Левченко
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Нигматуллин
20
Столяренко
4
Никитин
85
Григорьев
14
Драгунов
3
Джалилов
13
Кудрявцев
44
Замешаев
28
Карвальо
91
Заболотный
0
Осени
4-5-1
27
Хотеев
12
Васильев
37
Хагба
43
Скляров
2
Лещиков
0
Живко
11
Семка
69
Салеев
99
Гусейнпур
14
Кириченко
8
Чернышев
91
Заболотный
10
Федоров
10
Федоров
91
Заболотный
13
Кудрявцев
0
Шеренков
0
Шеренков
13
Кудрявцев
20
Столяренко
20
Киселев
20
Киселев
20
Столяренко
0
Осени
60
Жезус
60
Жезус
0
Осени
99
Гусейнпур
5
Баннов
5
Баннов
99
Гусейнпур
0
Живко
2
Левченко
2
Левченко
0
Живко
8
Чернышев
70
Гурбанов
70
Гурбанов
8
Чернышев
69
Салеев
10
Матрахов
10
Матрахов
69
Салеев
27
Хотеев
30
Соловьев
30
Соловьев
27
Хотеев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Ростов (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Йелле Гус
0
Максим Калмыков
ЦП
51
Владимир Шамара
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
0
Максим Калмыков
ЦП
51
Владимир Шамара
ЦЗ
Главный тренер
Йелле Гус
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча ЦСКА (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСКА им. Г. Федотова (снесен)
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