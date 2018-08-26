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Александр Столяренко
Статистика
Александр Столяренко - статистика
Завершил карьеру
18 января 1991 (35)
#20 | Защитник
187 см | 79 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
8
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1 : 3
26.08.2018
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0 : 0
18.08.2018
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1 : 1
12.08.2018
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
08.08.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
0 : 1
04.08.2018
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1 : 0
29.07.2018
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
2 : 1
22.07.2018
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4 : 1
17.07.2018
Балтика
1' - 90'
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