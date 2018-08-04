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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Краснодар-2
Тюмень - Краснодар-2: обзор матча 04 августа 2018
Тюмень
04.08.2018, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар-2
79'
Д. Уткин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Краснодар-2
89'
Желтая карточка
А. Ивашин
Замена
А. Баев
️️️️
Н. Теленков
83'
82'
Желтая карточка
А. Татаев
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Уткин
75'
Замена
Р. Рзаев
️️️️
М. Сулейманов
66'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
И. Парадин
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Малоян
66'
54'
Замена
Н. Бочко
️️️️
С. Бородин
Вторая желтая
И. Хайманов
50'
46'
Замена
А. Катрич
️️️️
Н. Сергеев
Замена
В. Лешонок
️️️️
И. Коронов
46'
Желтая карточка
И. Хайманов
45'
+1
Замена
И. Хайманов
️️️️
А. Козлов
33'
28'
Красная карточка
Г. Онугха
Желтая карточка
М. Вотинов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
87
Юрий Мошев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Краснодар-2
1
Евгений Латышонок
ВР
23
Николай Бочко
ПЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
77
Анатолий Катрич
ПВ
3-4-1-2
71
Бучнев
26
Васиев
10
Парняков
20
Столяренко
20
Теленков
7
Козлов
27
Чудин
14
Коронов
10
Лаук
0
Малоян
45
Вотинов
4-1-2-1-2
39
Сафонов
4
Бородин
5
Татаев
2
Парадин
24
Ивашин
53
Черников
47
Уткин
50
Голубев
17
Сергеев
93
Сулейманов
7
Онугха
20
Теленков
21
Баев
21
Баев
20
Теленков
7
Козлов
29
Хайманов
29
Хайманов
7
Козлов
14
Коронов
9
Лешонок
9
Лешонок
14
Коронов
0
Малоян
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
0
Малоян
2
Парадин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
2
Парадин
4
Бородин
23
Бочко
23
Бочко
4
Бородин
93
Сулейманов
96
Рзаев
96
Рзаев
93
Сулейманов
17
Сергеев
77
Катрич
77
Катрич
17
Сергеев
Остались в запасе
Тюмень
Краснодар-2
87
Юрий Мошев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
70
Арутюн Григорян
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Остались в запасе
87
Юрий Мошев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
70
Арутюн Григорян
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча Тюмень - Краснодар-2
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Геолог
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