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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Тамбов
Тюмень - Тамбов: обзор матча 26 августа 2018
Тюмень
26.08.2018, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 3
Завершен
Тамбов
24'
М. Вотинов
1'
Х. Мамтов
9'
О. Чернышов
67'
О. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Тамбов
Замена
А. Малоян
️️️️
Н. Теленков
86'
85'
Замена
А. Килин
️️️️
О. Чернышов
72'
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Чуперка
Замена
А. Баев
️️️️
Д. Карпов
70'
67'
ГОЛ! 1:3!
О. Чернышов
66'
Замена
А. Часовских
️️️️
Х. Мамтов
Замена
Е. Глухов
️️️️
В. Парняков
66'
62'
Замена
С. Себай
️️️️
Х. Аппаев
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Коронов
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Вотинов
24'
9'
ГОЛ! 0:2!
О. Чернышов
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
11
Данил Карпов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
17
Егор Глухов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
4-4-2
96
Обухов
26
Васиев
10
Парняков
20
Столяренко
90
Шакуро
20
Теленков
7
Козлов
27
Чудин
14
Коронов
45
Вотинов
11
Карпов
4-1-2-1-2
1
Вавилин
22
Рыбин
4
Овсиенко
29
Горбатюк
55
Шляков
18
Кашчелан
70
Шевчук
92
Чуперка
7
Чернышов
14
Аппаев
9
Мамтов
11
Карпов
21
Баев
21
Баев
11
Карпов
10
Парняков
17
Глухов
17
Глухов
10
Парняков
14
Коронов
10
Лаук
10
Лаук
14
Коронов
20
Теленков
0
Малоян
0
Малоян
20
Теленков
9
Мамтов
15
Часовских
15
Часовских
9
Мамтов
92
Чуперка
27
Мурнин
27
Мурнин
92
Чуперка
7
Чернышов
18
Килин
18
Килин
7
Чернышов
14
Аппаев
15
Себай
15
Себай
14
Аппаев
Остались в запасе
Тюмень
Тамбов
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
71
Станислав Бучнев
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Горан Алексич
22
Бенито
ЛВ
81
Олег Смирнов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
71
Станислав Бучнев
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
22
Бенито
ЛВ
81
Олег Смирнов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Тюмень - Тамбов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
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