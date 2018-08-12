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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Мордовия
Тюмень - Мордовия: обзор матча 12 августа 2018
Тюмень
12.08.2018, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
61'
М. Вотинов
90+1'
В. Адаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Мордовия
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Адаев
90'
+1
Замена
Р. Навлетов
️️️️
И. Петров
87'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Ф. Дворецков
Желтая карточка
И. Чудин
83'
Замена
Д. Карпов
️️️️
И. Коронов
80'
78'
Замена
Д. Соболев
️️️️
Р. Мухаметшин
76'
Желтая карточка
В. Адаев
69'
Замена
Д. Поярков
️️️️
М. Маркин
67'
Желтая карточка
С. Сухарев
Желтая карточка
С. Козлов
65'
ГОЛ! 1:0!
М. Вотинов
61'
Замена
Е. Глухов
️️️️
М. Лаук
58'
Замена
Н. Теленков
️️️️
А. Рябокобыленко
46'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Мордовия
16
Александр Кобзев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
3-3-2-1-1
96
Обухов
20
Столяренко
6
Козлов
90
Шакуро
26
Васиев
5
Рябокобыленко
10
Парняков
27
Чудин
14
Коронов
10
Лаук
45
Вотинов
4-3-1-2
16
Кобзев
27
Лебедев
18
Сухарев
80
Климов
97
Ятченко
22
Дворецков
10
Петров
9
Мухаметшин
9
Адаев
23
Мухаметшин
93
Маркин
14
Коронов
11
Карпов
11
Карпов
14
Коронов
10
Лаук
17
Глухов
17
Глухов
10
Лаук
5
Рябокобыленко
20
Теленков
20
Теленков
5
Рябокобыленко
22
Дворецков
11
Юсупов
11
Юсупов
22
Дворецков
9
Мухаметшин
7
Соболев
7
Соболев
9
Мухаметшин
10
Петров
57
Навлетов
57
Навлетов
10
Петров
93
Маркин
25
Поярков
25
Поярков
93
Маркин
Остались в запасе
Тюмень
Мордовия
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Горан Алексич
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
Остались в запасе
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
5
Павел Деревягин
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Тюмень - Мордовия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Геолог
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