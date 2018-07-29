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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Армавир
Тюмень - Армавир: обзор матча 29 июля 2018
Тюмень
29.07.2018, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Армавир
42'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Армавир
Желтая карточка
М. Вотинов
86'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Теленков
86'
Замена
П. Шакуро
️️️️
М. Лаук
77'
75'
Замена
А. Дышеков
️️️️
А. Гурфов
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Малоян
72'
67'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Д. Мичуренков
63'
Желтая карточка
Д. Мичуренков
55'
Замена
В. Романенко
️️️️
О. Поляков
Замена
В. Лешонок
️️️️
И. Коронов
46'
43'
Замена
А. Соболь
️️️️
З. Макоев
ГОЛ! 1:0!
М. Лаук
42'
39'
Желтая карточка
О. Поляков
34'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Армавир
25
Константин Руденок
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
90
Олег Поляков
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
17
Егор Глухов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Армавир
13
Максим Матюша
ВР
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
93
Семен Синявский
ЦФ
3-4-1-2
71
Бучнев
26
Васиев
10
Парняков
20
Столяренко
20
Теленков
7
Козлов
27
Чудин
14
Коронов
10
Лаук
0
Малоян
45
Вотинов
4-1-3-1-1
25
Руденок
88
Макоев
7
Соблиров
3
Гаджибеков
54
Соловьёв
18
Суханов
90
Поляков
36
Гурфов
44
Клопков
90
Безлихотнов
19
Мичуренков
0
Малоян
17
Глухов
17
Глухов
0
Малоян
10
Лаук
90
Шакуро
90
Шакуро
10
Лаук
14
Коронов
9
Лешонок
9
Лешонок
14
Коронов
20
Теленков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
20
Теленков
90
Поляков
77
Романенко
77
Романенко
90
Поляков
19
Мичуренков
9
Веркашанский
9
Веркашанский
19
Мичуренков
88
Макоев
6
Соболь
6
Соболь
88
Макоев
36
Гурфов
33
Дышеков
33
Дышеков
36
Гурфов
Остались в запасе
Тюмень
Армавир
21
Алексей Баев
ЦФ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Горан Алексич
11
Эдуард Лусикян
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
13
Максим Матюша
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
21
Алексей Баев
ЦФ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
11
Эдуард Лусикян
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
13
Максим Матюша
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Тюмень - Армавир
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Геолог
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