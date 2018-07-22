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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Тюмень
Нижний Новгород - Тюмень: обзор матча 22 июля 2018
Нижний Новгород
22.07.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
7'
Р. Хайруллов
66'
А. Делькин
45'
М. Вотинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Тюмень
82'
Желтая карточка
Ф. Васиев
Замена
А. Хрипков
️️️️
А. Делькин
79'
74'
Замена
В. Лешонок
️️️️
Н. Теленков
Желтая карточка
Д. Фомин
68'
67'
Замена
А. Баев
️️️️
М. Вотинов
ГОЛ! 2:1!
А. Делькин
66'
62'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
П. Шакуро
Замена
В. Сергеев
️️️️
Л. Чирьяк
58'
46'
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Малоян
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Вотинов
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Нежелев
36'
13'
Желтая карточка
П. Шакуро
ГОЛ! 1:0!
Р. Хайруллов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
33
Дану Спэтару
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
3-4-1-2
99
Сысуев
92
Хайруллов
7
Нежелев
5
Морозов
24
Федорив
8
Аюпов
74
Фомин
57
Абазов
27
Симанов
90
Делькин
33
Чирьяк
3-2-3-2
71
Бучнев
20
Столяренко
10
Парняков
90
Шакуро
29
Хайманов
26
Васиев
14
Коронов
27
Чудин
20
Теленков
45
Вотинов
0
Малоян
7
Нежелев
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Нежелев
33
Чирьяк
14
Сергеев
14
Сергеев
33
Чирьяк
90
Делькин
90
Хрипков
90
Хрипков
90
Делькин
7
Нежелев
29
Игнатович
29
Игнатович
7
Нежелев
0
Малоян
17
Глухов
17
Глухов
0
Малоян
45
Вотинов
21
Баев
21
Баев
45
Вотинов
20
Теленков
9
Лешонок
9
Лешонок
20
Теленков
90
Шакуро
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
90
Шакуро
Остались в запасе
Нижний Новгород
Тюмень
4
Артем Абрамов
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
31
Артур Анисимов
ВР
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
11
Данил Карпов
ЦФ
10
Максим Лаук
ЛВ
96
Игорь Обухов
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
31
Артур Анисимов
ВР
33
Дану Спэтару
ПП
Остались в запасе
11
Данил Карпов
ЦФ
10
Максим Лаук
ЛВ
96
Игорь Обухов
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Нижний Новгород - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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