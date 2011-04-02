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Пабло Барцола
Статистика
Пабло Барцола - статистика
Завершил карьеру
17 ноября 1983 (42)
#21 | Защитник
184 см | 78 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
3 : 1
02.04.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
20.03.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2 : 0
12.03.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
1 : 0
05.03.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2 : 2
26.02.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0 : 2
05.02.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2 : 0
29.01.2011
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1 : 3
15.01.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1 : 0
22.12.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0 : 0
11.12.2010
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
0 : 3
28.11.2010
Сошо
1' - 56'
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
2 : 1
20.11.2010
Кан
64' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2 : 5
13.11.2010
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3 : 2
06.11.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2 : 3
30.10.2010
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 1
23.10.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0 : 0
16.10.2010
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Валансьен
2 : 1
02.10.2010
Кан
1' - 46'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
0 : 0
25.09.2010
Бордо
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0 : 1
18.09.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1 : 1
11.09.2010
Кан
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
3 : 2
15.08.2010
Лион
1' - 46'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
1 : 2
07.08.2010
Кан
1' - 90'
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