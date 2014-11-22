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Владимир Коробка
Статистика
Владимир Коробка - статистика
Завершил карьеру
22 июля 1989 (37)
#11 | Нападающий
185 см | 75 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
10
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тюмень
0 : 1
22.11.2014
Крылья Советов
59' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 1
18.11.2014
Тюмень
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0 : 0
14.11.2014
Сочи
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2 : 1
02.11.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1 : 1
25.10.2014
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0 : 1
19.10.2014
Анжи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
2 : 0
11.10.2014
Тюмень
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4 : 1
05.10.2014
Cибирь
46' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0 : 0
29.09.2014
Тюмень
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
1 : 0
20.09.2014
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сокол
2 : 1
07.09.2014
Тюмень
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3 : 1
24.08.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.08.2014
Тюмень
60' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0 : 1
10.08.2014
Луч
1' - 32'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
2 : 1
03.08.2014
Тюмень
1' - 59'
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