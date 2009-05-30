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Жеованио
Статистика
Жеованио - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1977 (48)
| Полузащитник
173 см | 72 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валансьен
1
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
4 : 0
30.05.2009
Валансьен
73' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Валансьен
2 : 1
23.05.2009
ПСЖ
71' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
16.05.2009
Валансьен
1' - 60'
Франция. Лига 1, 35 тур
Валансьен
1 : 2
13.05.2009
Бордо
1' - 68'
Франция. Лига 1, 34 тур
Валансьен
2 : 0
02.05.2009
Лион
74' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1 : 1
26.04.2009
Валансьен
76' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
0 : 2
18.04.2009
Ле Ман
1' - 72'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нанси
2 : 0
11.04.2009
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
2 : 0
04.04.2009
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0 : 0
21.03.2009
Валансьен
68' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
3 : 2
14.03.2009
Гавр
87' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0 : 0
07.03.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2 : 0
28.02.2009
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 0
21.02.2009
Валансьен
1' - 90'
38'
Франция. Лига 1, 20 тур
Валансьен
2 : 0
17.02.2009
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Валансьен
1 : 1
14.02.2009
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0 : 0
08.02.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1 : 0
31.01.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
1 : 1
17.01.2009
Валансьен
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
2 : 2
21.12.2008
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Валансьен
3 : 1
13.12.2008
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
2 : 1
05.12.2008
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0 : 0
29.11.2008
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
2 : 2
22.11.2008
Сошо
Был в запасе
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