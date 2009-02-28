Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Лилль
Валансьен - Лилль: обзор матча 28 февраля 2009
Валансьен
28.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
30'
Г. Данич
35'
Ж. Даршевиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Лилль
Желтая карточка
Ф. Шебо
Замена
А. Бангура
️️️️
Г. Пужоль
Желтая карточка
Н. Фоверг
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Ж. Даршевиль
Желтая карточка
Г. Малицки
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
К. Санчес
Замена
Р. Виттек
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Э. Азар
️️️️
Г. Таффоро
Желтая карточка
Г. Пужоль
Замена
О. Шеджу
️️️️
Н. Плестан
ГОЛ! 2:0!
Ж. Даршевиль
ГОЛ! 1:0!
Г. Данич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Жонатан Лакур
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
33
Роберт Виттек
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
5
Рафаэль
4
Бишевац
3
Абардонадо
25
Матер
28
Данич
21
Саез
15
Санчес
20
Лакур
28
Пужоль
0
Даршевиль
4-5-1
1
Малицки
26
Дебюши
23
Рами
23
Таффоро
5
Плестан
7
Обраньяк
6
Дюмон
24
Мавуба
15
Бальмон
7
Бастос
9
Фоверг
15
Санчес
6
Дюкортью
6
Дюкортью
15
Санчес
0
Даршевиль
33
Шебо
33
Шебо
0
Даршевиль
28
Пужоль
18
Бангура
18
Бангура
28
Пужоль
5
Плестан
27
Шеджу
27
Шеджу
5
Плестан
23
Таффоро
10
Азар
10
Азар
23
Таффоро
7
Обраньяк
33
Виттек
33
Виттек
7
Обраньяк
Остались в запасе
Валансьен
Лилль
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Валансьен - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Нунгессер
Новости команд
Все
Валансьен
Лилль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+