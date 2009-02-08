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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Валансьен
Гренобль - Валансьен: обзор матча 08 февраля 2009
Гренобль
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Валансьен
Замена
Д. Морейра
️️️️
Н. Акрур
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Г. Данич
️️️️
К. Санчес
Замена
П. Бойя
️️️️
А. Банинг
Желтая карточка
Ж. Даршевиль
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Л. Маке
️️️️
Л. Батльес
Желтая карточка
Ж. Саез
Желтая карточка
М. Витакич
19'
Желтая карточка
Ж. Одель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Альберт Банинг
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
20
Жонатан Лакур
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
18
Лоран Маке
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
4-1-4-1
0
Уимби
3
Пайо
27
Витакич
12
Цесар
5
Робен
8
Фегули
5
Банинг
10
Батльес
15
Ромао
88
Гранден
17
Акрур
4-3-3
30
Пеннето
25
Матер
5
Рафаэль
4
Бишевац
29
Тьене
20
Лакур
21
Саез
15
Санчес
2
Одель
28
Пужоль
0
Даршевиль
17
Акрур
7
Морейра
7
Морейра
17
Акрур
10
Батльес
18
Маке
18
Маке
10
Батльес
5
Банинг
11
Бойя
11
Бойя
5
Банинг
28
Пужоль
6
Дюкортью
6
Дюкортью
28
Пужоль
15
Санчес
28
Данич
28
Данич
15
Санчес
Остались в запасе
Гренобль
Валансьен
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Гренобль - Валансьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Стад де Альп
Новости команд
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