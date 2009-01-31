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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Ницца
Валансьен - Ницца: обзор матча 31 января 2009
Валансьен
31.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
77'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Ницца
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
Г. Данич
Замена
Ж. Лакур
️️️️
Ж. Даршевиль
Замена
А. Модест
️️️️
С. Женешам
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
К. Кулибали
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
Х. Бамого
ГОЛ! 1:0!
Г. Пужоль
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Ж. Саез
Желтая карточка
Х. Бамого
Желтая карточка
С. Тьене
Желтая карточка
Р. Матер
Желтая карточка
Ж. Сабле
Желтая карточка
Ж. Саез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
10
Джамель Белмади
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
0
Сириль Роль
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
20
Жонатан Лакур
ЦП
0
Жеованио
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-3-3
30
Пеннето
29
Тьене
5
Рафаэль
4
Бишевац
25
Матер
28
Данич
15
Санчес
21
Саез
10
Белмади
2
Одель
0
Даршевиль
2-5-1-2
1
Оспина
4
Апам
0
Сид
27
Сабле
8
Эльебюик
14
Фаэ
15
Кулибали
19
Женешам
0
Роль
14
Реми
21
Бамого
0
Даршевиль
20
Лакур
20
Лакур
0
Даршевиль
28
Данич
6
Дюкортью
6
Дюкортью
28
Данич
21
Саез
28
Пужоль
28
Пужоль
21
Саез
21
Бамого
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
21
Бамого
15
Кулибали
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
15
Кулибали
19
Женешам
27
Модест
27
Модест
19
Женешам
Остались в запасе
Валансьен
Ницца
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Остались в запасе
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Валансьен - Ницца
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Нунгессер
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