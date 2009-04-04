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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Осер
Валансьен - Осер: обзор матча 04 апреля 2009
Валансьен
04.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Осер
1'
Ж. Даршевиль
70'
Ж. Даршевиль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Осер
Замена
А. Бангура
️️️️
Р. Матер
Замена
В. Бирса
️️️️
Т. Каленберг
Замена
Ж. Одель
️️️️
Ж. Даршевиль
Замена
Ж. Абардонадо
️️️️
Ж. Саез
Желтая карточка
К. Шафни
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Даршевиль
Замена
К. Лежен
️️️️
М. Нэрри
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
Д. Олиеч
Желтая карточка
Д. Олиеч
Желтая карточка
М. Нэрри
Желтая карточка
С. Грихтинг
Желтая карточка
Р. Матер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Даршевиль
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
0
Жеованио
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
3-2-3-2
30
Пеннето
29
Тьене
4
Бишевац
5
Рафаэль
6
Дюкортью
25
Матер
28
Данич
0
Жеованио
21
Саез
28
Пужоль
0
Даршевиль
4-5-1
16
Сорен
2
Ангбар
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
25
Педретти
25
Шафни
4
Нэрри
7
Каленберг
27
Йелень
21
Саез
3
Абардонадо
3
Абардонадо
21
Саез
0
Даршевиль
2
Одель
2
Одель
0
Даршевиль
25
Матер
18
Бангура
18
Бангура
25
Матер
7
Каленберг
23
Бирса
23
Бирса
7
Каленберг
4
Нэрри
22
Лежен
22
Лежен
4
Нэрри
14
Олиеч
21
Никулаэ
21
Никулаэ
14
Олиеч
Остались в запасе
Валансьен
Осер
6
Даме Траоре
ЦЗ
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
6
Даме Траоре
ЦЗ
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Валансьен - Осер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Нунгессер
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