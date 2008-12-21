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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Валансьен
ПСЖ - Валансьен: обзор матча 21 декабря 2008
ПСЖ
21.12.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Валансьен
28'
Г. Оаро
73'
Ж. Ротен
46'
Р. Матер
84'
С. Тьене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Валансьен
Замена
М. Кежман
️️️️
Ж. Клеман
ГОЛ! 2:2!
С. Тьене
Замена
А. Бангура
️️️️
Ж. Саез
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 2:1!
Ж. Ротен
Замена
М. Траоре
️️️️
Г. Данич
Замена
Ж. Лакур
️️️️
К. Санчес
ГОЛ! 1:1!
Р. Матер
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
10
Джамель Белмади
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
20
Жонатан Лакур
ЦП
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
4-5-1
1
Ландро
6
Камара
13
Траоре
22
Арман
2
Сеара
0
Жюли
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
99
Оаро
3-2-3-2
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Рафаэль
4
Бишевац
25
Матер
29
Тьене
15
Санчес
21
Саез
28
Данич
10
Белмади
28
Пужоль
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
11
Клеман
99
Кежман
99
Кежман
11
Клеман
15
Санчес
20
Лакур
20
Лакур
15
Санчес
28
Данич
13
Траоре
13
Траоре
28
Данич
21
Саез
18
Бангура
18
Бангура
21
Саез
Остались в запасе
ПСЖ
Валансьен
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
6
Даме Траоре
ЦЗ
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
6
Даме Траоре
ЦЗ
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Валансьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Парк де Пренс
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