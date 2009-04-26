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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Валансьен
Сошо - Валансьен: обзор матча 26 апреля 2009
Сошо
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Валансьен
90'
В. Сверкош (П)
62'
А. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Валансьен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Сверкош
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Жеованио
️️️️
Р. Матер
Желтая карточка
М. Эрдинг
ГОЛ! 0:1!
А. Бангура
Замена
Ж. Гаванон
️️️️
Р. Будебуз
Красная карточка
Т. Ришер
Замена
Карлао
️️️️
Б. Йокич
Замена
М. Мартен
️️️️
Р. Пито
Замена
М. Траоре
️️️️
Ж. Даршевиль
Желтая карточка
Рафаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
50
Карлао
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
11
Слоан Прива
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
13
Моди Траоре
ЦЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ришер
11
Микари
24
Перки
19
Фати
5
Йокич
5
Афолаби
10
Дальма
14
Пито
10
Будебуз
25
Сверкош
9
Эрдинг
4-2-4
30
Пеннето
25
Матер
4
Бишевац
5
Рафаэль
6
Дюкортью
15
Санчес
28
Данич
18
Бангура
2
Одель
28
Пужоль
0
Даршевиль
10
Будебуз
1
Гаванон
1
Гаванон
10
Будебуз
5
Йокич
50
Карлао
50
Карлао
5
Йокич
14
Пито
15
Мартен
15
Мартен
14
Пито
0
Даршевиль
13
Траоре
13
Траоре
0
Даршевиль
25
Матер
0
Жеованио
0
Жеованио
25
Матер
28
Пужоль
33
Шебо
33
Шебо
28
Пужоль
Остались в запасе
Сошо
Валансьен
7
Жоффрей Туласн
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
11
Слоан Прива
ЦФ
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Сошо - Валансьен
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
Все
Сошо
Валансьен
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2023.01.30 12:33
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2021.03.06 22:40
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2020.08.06 00:49
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