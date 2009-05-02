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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Лион
Валансьен - Лион: обзор матча 02 мая 2009
Валансьен
02.05.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 0
Завершен
Лион
23'
Ж. Одель
29'
Ж. Одель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Лион
Замена
Л. Пьерони
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Г. Данич
Замена
Жеованио
️️️️
Ж. Одель
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Мунье
Желтая карточка
Г. Пужоль
Желтая карточка
Крис
Замена
️️️️
Ф. Дос Сантос
Замена
С. Дельгадо
️️️️
М. Бодмер
ГОЛ! 2:0!
Ж. Одель
Желтая карточка
Ж. Бумсонг
ГОЛ! 1:0!
Ж. Одель
Желтая карточка
М. Бишевац
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
40
Антони Мунье
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
13
Моди Траоре
ЦЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
3-2-2-3
30
Пеннето
6
Дюкортью
4
Бишевац
5
Рафаэль
29
Тьене
25
Матер
28
Данич
15
Санчес
18
Бангура
2
Одель
28
Пужоль
3-2-4-1
1
Льорис
24
Бодмер
3
Крис
4
Бумсонг
29
Клер
6
Гроссо
40
Мунье
28
Тулалан
0
Дос Сантос
10
Эдерсон
9
Бензема
28
Пужоль
9
Пьерони
9
Пьерони
28
Пужоль
2
Одель
0
Жеованио
0
Жеованио
2
Одель
28
Данич
33
Шебо
33
Шебо
28
Данич
40
Мунье
15
Пьянич
15
Пьянич
40
Мунье
24
Бодмер
19
Дельгадо
19
Дельгадо
24
Бодмер
Остались в запасе
Валансьен
Лион
16
Вилли Гронден
ВР
13
Моди Траоре
ЦЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
13
Моди Траоре
ЦЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Валансьен - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Нунгессер
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