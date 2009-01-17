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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Валансьен
Лорьян - Валансьен: обзор матча 17 января 2009
Лорьян
17.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Валансьен
42'
М. Сиани
27'
Ж. Даршевиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Валансьен
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
Ж. Саез
️️️️
Г. Пужоль
Желтая карточка
М. Траоре
Замена
Я. Мансури
️️️️
Г. Обертан
Замена
Ж. Одель
️️️️
Ж. Даршевиль
Замена
У. Ле Пен
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Ж. Лакур
️️️️
Г. Данич
Замена
Х. Намуши
️️️️
М. Ваируа
ГОЛ! 1:1!
М. Сиани
Желтая карточка
Жеованио
ГОЛ! 0:1!
Ж. Даршевиль
10'
Желтая карточка
С. Тьене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жеованио
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
8
Хамед Намуши
ЦП
15
Ульриш Ле Пен
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
20
Жонатан Лакур
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
4-4-2
16
Одар
14
Ле Лан
5
Маршаль
21
Морель
13
Сиани
7
Абриэль
8
Жуффре
31
Амалфитано
32
Обертан
19
Ваируа
9
Гамейро
3-2-3-2
30
Пеннето
13
Траоре
4
Бишевац
5
Рафаэль
25
Матер
29
Тьене
15
Санчес
0
Жеованио
28
Данич
28
Пужоль
0
Даршевиль
19
Ваируа
8
Намуши
8
Намуши
19
Ваируа
8
Жуффре
15
Ле Пен
15
Ле Пен
8
Жуффре
32
Обертан
23
Мансури
23
Мансури
32
Обертан
28
Данич
20
Лакур
20
Лакур
28
Данич
28
Пужоль
21
Саез
21
Саез
28
Пужоль
0
Даршевиль
2
Одель
2
Одель
0
Даршевиль
Остались в запасе
Лорьян
Валансьен
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лорьян - Валансьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Мустуар
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