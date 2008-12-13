Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Монако
Валансьен - Монако: обзор матча 13 декабря 2008
Валансьен
13.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 1
Завершен
Монако
28'
К. Санчес
41'
Д. Белмади
59'
Г. Пужоль
23'
Х. Пабло Пино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Монако
Желтая карточка
Адриано
Замена
Ж. Лакур
️️️️
С. Тьене
Вторая желтая
Й. Леко
Желтая карточка
Рафаэль
Желтая карточка
Й. Леко
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
Г. Пужоль
Замена
М. Траоре
️️️️
Р. Матер
ГОЛ! 3:1!
Г. Пужоль
Замена
Й. Леко
️️️️
Н. Покривац
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Д. Перес
ГОЛ! 2:1!
Д. Белмади
Желтая карточка
Ж. Госсо
ГОЛ! 1:1!
К. Санчес
ГОЛ! 0:1!
Х. Пабло Пино
Желтая карточка
С. Тьене
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Джамель Белмади
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Никола Покривац
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
10
Александр Ликата
ПП
8
Алехандро Алонсо
ПП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
20
Жонатан Лакур
ЦП
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
27
Йерко Леко
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
4-3-3
30
Пеннето
29
Тьене
5
Рафаэль
4
Бишевац
25
Матер
28
Данич
15
Санчес
21
Саез
28
Пужоль
2
Одель
10
Белмади
2-5-1
16
Руффье
12
Адриано
20
Модесто
8
Алонсо
27
Покривац
15
Перес
19
Госсо
10
Ликата
99
Пино
29
Тьене
20
Лакур
20
Лакур
29
Тьене
25
Матер
13
Траоре
13
Траоре
25
Матер
28
Пужоль
6
Дюкортью
6
Дюкортью
28
Пужоль
27
Покривац
27
Леко
27
Леко
27
Покривац
15
Перес
88
Нимани
88
Нимани
15
Перес
Остались в запасе
Валансьен
Монако
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Валансьен - Монако
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Нунгессер
Новости команд
Все
Валансьен
Монако
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+