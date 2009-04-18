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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Ле-Ман
Валансьен - Ле-Ман: обзор матча 18 апреля 2009
Валансьен
18.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 2
Завершен
Ле-Ман
49'
Г. Сердан
67'
Э. Ле Таллек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Ле-Ман
Желтая карточка
Л. Бааль
Замена
М. Паулу
️️️️
Жервиньо
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Жеованио
ГОЛ! 0:2!
Э. Ле Таллек
Замена
Г. Гулон
️️️️
Ф. Томас
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Р. Лама
ГОЛ! 0:1!
Г. Сердан
Желтая карточка
Д. Траоре
Замена
А. Бангура
️️️️
Ж. Саез
Желтая карточка
Ф. Томас
Замена
Д. Траоре
️️️️
Ж. Абардонадо
Желтая карточка
Ж. Одель
17'
10'
Желтая карточка
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жеованио
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
33
Филип Шебо
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
21
Маркос Паулу
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
29
Тьене
3
Абардонадо
4
Бишевац
13
Траоре
28
Данич
15
Санчес
0
Жеованио
21
Саез
2
Одель
0
Даршевиль
3-1-2-2-1
16
Пеле
24
Бааль
19
Сердан
2
Жедер
8
Томас
6
Кутадье
0
Камара
27
Жервиньо
14
Лама
20
Майга
3
Абардонадо
6
Траоре
6
Траоре
3
Абардонадо
0
Жеованио
33
Шебо
33
Шебо
0
Жеованио
21
Саез
18
Бангура
18
Бангура
21
Саез
27
Жервиньо
21
Паулу
21
Паулу
27
Жервиньо
8
Томас
26
Гулон
26
Гулон
8
Томас
14
Лама
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
14
Лама
Остались в запасе
Валансьен
Ле-Ман
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
Остались в запасе
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Валансьен - Ле-Ман
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Нунгессер
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