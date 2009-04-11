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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Валансьен
Нанси - Валансьен: обзор матча 11 апреля 2009
Нанси
11.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Валансьен
90'
Д. Макалусо
90'
Ю. Хаджи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Валансьен
Желтая карточка
Ж. Одель
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Ж. Даршевиль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Хаджи
ГОЛ! 1:0!
Д. Макалусо
Замена
М. Зерка
️️️️
А. Н'Диайе
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Замена
М. Траоре
️️️️
Р. Матер
Замена
Ж. Адже
️️️️
Ж. Фере
Замена
Г. Данич
️️️️
Ж. Саез
Замена
А. Луис
️️️️
А. Уадду
Желтая карточка
Ж. Бризон
Желтая карточка
Ж. Саез
Желтая карточка
Р. Матер
20'
Желтая карточка
М. Бишевац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
21
Жозе Саез
ЦП
0
Жеованио
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
13
Моди Траоре
ЦЗ
6
Даме Траоре
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
3-5-2
16
Грегорини
27
Уадду
13
Макалусо
20
Кретьен Бассер
21
Н'Гуэмо
21
Н'Диайе
24
Гаванон
27
Бризон
25
Фере
22
Диа
15
Хаджи
4-3-3
30
Пеннето
25
Матер
4
Бишевац
3
Абардонадо
6
Дюкортью
21
Саез
0
Жеованио
15
Санчес
18
Бангура
2
Одель
0
Даршевиль
25
Фере
12
Адже
12
Адже
25
Фере
27
Уадду
17
Луис
17
Луис
27
Уадду
21
Н'Диайе
19
Зерка
19
Зерка
21
Н'Диайе
25
Матер
13
Траоре
13
Траоре
25
Матер
21
Саез
28
Данич
28
Данич
21
Саез
0
Даршевиль
33
Шебо
33
Шебо
0
Даршевиль
Остались в запасе
Нанси
Валансьен
22
Элдер
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
22
Элдер
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
6
Даме Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нанси - Валансьен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Марсель Пико
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