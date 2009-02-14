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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Нант
Валансьен - Нант: обзор матча 14 февраля 2009
Валансьен
14.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Нант
14'
Рафаэль
60'
И. Класнич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Нант
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
И. Класнич
Желтая карточка
К. Дас Невес
Замена
Г. Нди-Ассембе
️️️️
Ж. Алонсо
Желтая карточка
О. Капуэ
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
А. Бангура
️️️️
Ж. Лакур
Желтая карточка
К. Санчес
ГОЛ! 1:1!
И. Класнич
Замена
К. Бекаменга
️️️️
Р. Фати
Замена
Ж. Одель
️️️️
Ж. Даршевиль
Желтая карточка
Рафаэль
ГОЛ! 1:0!
Рафаэль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Жонатан Лакур
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Даме Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
0
Жеованио
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Рафаэль
4
Бишевац
29
Тьене
28
Данич
15
Санчес
21
Саез
20
Лакур
28
Пужоль
0
Даршевиль
3-1-4-2
16
Алонсо
6
Дас Невес
32
Пьер
17
Пулар
10
Капуэ
21
Ванкер
91
Фати
6
Гийон
18
Де Фрейтас
39
Класнич
93
Абдун
0
Даршевиль
2
Одель
2
Одель
0
Даршевиль
20
Лакур
18
Бангура
18
Бангура
20
Лакур
16
Алонсо
16
Нди-Ассембе
16
Нди-Ассембе
16
Алонсо
91
Фати
9
Бекаменга
9
Бекаменга
91
Фати
39
Класнич
20
Джорджевич
20
Джорджевич
39
Класнич
Остались в запасе
Валансьен
Нант
6
Даме Траоре
ЦЗ
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
0
Жеованио
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
2
Дуглау
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
6
Даме Траоре
ЦЗ
16
Вилли Гронден
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
0
Жеованио
ЦП
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Валансьен - Нант
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Нунгессер
Новости команд
Все
Валансьен
Нант
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