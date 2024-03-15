Даниил Виговский - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Виговский
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Виговский
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 46'
|Сморгонь
|0:0
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|27.04.2024
|1' - 72'
|Днепр
|0:2
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|39'
|19.04.2024
|84' - 90'
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|76' - 90'
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|1' -46'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:0
|Днепр (Могилев)
|27.04.2024
|1' -72'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|39'
|19.04.2024
|84' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|13.04.2024
|76' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Неман (Гродно)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|15.03.2024
|1' -63'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Днепр (Могилев)