Бони Амиан - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Бони
|Фамилия
|Амиан
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 2003 (21 год)
|Имя
|Бони
|Фамилия
|Амиан
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 84'
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|1' - 70'
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|1' - 73'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -84'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|13.04.2024
|1' -70'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Неман (Гродно)
|06.04.2024
|1' -73'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|29.03.2024
|1' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)
|15.03.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Днепр (Могилев)