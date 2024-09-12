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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Гомель
Динамо Мн - Гомель: обзор матча 12 сентября 2024
Динамо Мн
12.09.2024, четверг, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Гомель
63'
П. Игор
89'
Т. Мельниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Гомель
90'
Желтая карточка
В. Яцкевич
ГОЛ! 2:0!
Т. Мельниченко
89'
Замена
А. Сачивко
️️️️
А. Гаврилович
84'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
С. Альфред
79'
79'
Замена
А. Антилевский
️️️️
А. Потапенко
79'
Замена
К. Ермакович
️️️️
Ф. Нето
75'
Желтая карточка
К. Шевченко
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
П. Седько
71'
66'
Замена
Л. Алиу
️️️️
Р. Давискиба
66'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
И. Грищенко
ГОЛ! 1:0!
П. Игор
63'
63'
Замена
К. Шевченко
️️️️
С. Матвейчик
Замена
П. Игор
️️️️
Р. Адеола
46'
Замена
И. Школик
️️️️
Б. Амиан
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
25
Фернандо Нето
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Anton Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
5
Рай
67
Бегунов
5
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
29
Амиан
26
Седько
8
Демченко
7
Адеола
29
Альфред
3-2-2-2-1
44
Клещук
16
Заяц
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
3
Матвейчик
42
Абдуллахи
25
Нето
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
5
Гаврилович
20
Сачивко
20
Сачивко
5
Гаврилович
29
Амиан
20
Школик
20
Школик
29
Амиан
7
Адеола
18
Игор
18
Игор
7
Адеола
26
Седько
98
Подстрелов
98
Подстрелов
26
Седько
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
3
Матвейчик
22
Шевченко
22
Шевченко
3
Матвейчик
37
Давискиба
20
Алиу
20
Алиу
37
Давискиба
9
Грищенко
18
Некрасов
18
Некрасов
9
Грищенко
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Антилевский
17
Потапенко
25
Нето
8
Ермакович
8
Ермакович
25
Нето
Остались в запасе
Динамо Мн
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Динамо Мн - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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