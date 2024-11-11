Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Динамо Мн
Неман - Динамо Мн: обзор матча 11 ноября 2024
Неман
11.11.2024, понедельник, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Динамо Мн
Желтая карточка
И. Кухарчик
87'
82'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Д. Подстрелов
82'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
Н. Демченко
Замена
Е. Зубович
️️️️
Л. Гвет
66'
62'
Замена
Б. Амиан
️️️️
Д. Куликов
Замена
А. Якимов
️️️️
Ю. Павлюковец
61'
59'
Желтая карточка
В. Пигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-3-3-1
1
Белов
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
4
Васильев
47
Козлов
8
Пантя
44
32
Павлюковец
88
Савицкий
80
Гвет
3-3-3-1
21
Лапоухов
23
Поляков
67
Бегунов
5
Калинин
32
Пигас
25
Куликов
5
Рай
98
Подстрелов
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
32
Павлюковец
24
Якимов
24
Якимов
32
Павлюковец
80
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
80
Гвет
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
8
Демченко
23
Мельниченко
23
Мельниченко
8
Демченко
Остались в запасе
Неман
Динамо Мн
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
13
Иван Шимакович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Неман - Динамо Мн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
Новости команд
Все
Неман
Динамо Мн
«Неман» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Неман» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+